İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlatılan "saç örme" akımına katıldı.

  • İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, Suriye'de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak başlatılan 'saç örme' eylemine destek verdi.
  • Simona Mohamsson, Instagram hesabından saçlarını ördüğü bir video paylaştı.
  • Simona Mohamsson, Haziran 2025'ten bu yana İsveç Liberal Partisi'nin lideri ve Eğitim ve Entegrasyon Bakanı olarak görev yapıyor.

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlatılan "saç örme" eylemine ilişkin görüntülerin ardı arkası kesilmiyor.

SAÇLARINI ÖRDÜĞÜ GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Eyleme destek veren son isimse İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson oldu. Instagram hesabından video yayınlayan Mohamsson, akıma destek vererek saçlarını ördüğü görüntüleri paylaştı.

SIMONA MOHAMSSON KİMDİR?

Simona Mohamsson, Liberalerna (Liberal Parti) üyesi olarak siyaset yapıyor ve Haziran 2025'ten bu yana partinin lideri olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İsveç'in Eğitim ve Entegrasyon Bakanı olarak kabinede yer alıyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Mohamsson, 8 yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e taşındı ve burada büyüdü. Göteborg Üniversitesi'nde kamu yönetimi eğitimi aldı.

Siyasete Liberalerna Gençlik Örgütü (LUF) içinde başlayan Mohamsson, partide çeşitli görevler üstlendi ve partinin genç kuşak temsilcilerinden biri olarak öne çıktı. 2025'te önce partisekreter, sonra partinin genel lideri ve bakan olarak seçildi.

Kariyeri boyunca eğitim politikaları ve entegrasyon konularında aktif rol oynayan Mohamsson, İsveç siyaset sahnesinde yükselen bir isim olarak değerlendiriliyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Bİ KARIŞMADIĞINIZ BU KALMIŞTI TÜRKİYE YE DOKUNAMAZSINIZ UZAKTAN BAKARSINIZ BİZ BİR OLALIM YETER

