İsveç, Ukrayna'ya 150 Gripen Savaş Uçağı İhraç Edebileceğini Açıkladı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Norveç'in ardından geldiği İsveç'te temaslarına başladı. Zelenskiy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Kristersson, İsveçli havacılık ve uzay şirketi Saab şirketini ziyaret etti. Kristersson, yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kristersson, Ukrayna ve İsveç'in hava savunması konusunda uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi. Kristersson, "Önümüzde uzun bir yol olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak bugünden itibaren, Ukrayna'ya gelecekte büyük miktarda Gripen savaş uçağı sağlamak için tüm ihtimalleri araştırmaya kararlıyız" dedi.

Kristersson, henüz hiçbir şeyin kararlaştırılmadığını ancak ilk uçağın üretimi ve teslimatının üç yıl sürebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

"Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık"

Zelenskiy, "Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık ve gelecekteki sözleşmeyle en az 100 adet bu tür savaş uçağı satın alabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın gelecek yıl Gripen savaş uçaklarını teslim almayı ve kullanmaya başlamayı hedeflediğini söyleyen Zelesnkiy, "Ordumuz için Gripen jetleri bir önceliktir. Bu, para ve manevralarla ilgili bir konudur" dedi. - STOCKHOLM