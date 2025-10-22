Haberler

İsveç, Ukrayna'ya 150 Gripen Savaş Uçağı İhraç Edebileceğini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç etme niyetini belirten bir mektup imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında hava savunma alanında uzun vadeli işbirliği anlaşması da imzalandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Norveç'in ardından geldiği İsveç'te temaslarına başladı. Zelenskiy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Kristersson, İsveçli havacılık ve uzay şirketi Saab şirketini ziyaret etti. Kristersson, yaptığı açıklamada, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Kristersson, Ukrayna ve İsveç'in hava savunması konusunda uzun vadeli bir işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek, İsveç'in Ukrayna'ya 150 adete kadar Gripen savaş uçağı ihraç edebileceğini belirten bir niyet mektubu imzaladığını bildirdi. Kristersson, "Önümüzde uzun bir yol olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak bugünden itibaren, Ukrayna'ya gelecekte büyük miktarda Gripen savaş uçağı sağlamak için tüm ihtimalleri araştırmaya kararlıyız" dedi.

Kristersson, henüz hiçbir şeyin kararlaştırılmadığını ancak ilk uçağın üretimi ve teslimatının üç yıl sürebileceğini tahmin ettiğini söyledi.

"Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık"

Zelenskiy, "Ukrayna'ya Gripen savaş uçakları temin etmek için çalışmalara başladık ve gelecekteki sözleşmeyle en az 100 adet bu tür savaş uçağı satın alabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın gelecek yıl Gripen savaş uçaklarını teslim almayı ve kullanmaya başlamayı hedeflediğini söyleyen Zelesnkiy, "Ordumuz için Gripen jetleri bir önceliktir. Bu, para ve manevralarla ilgili bir konudur" dedi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.