Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı Salwan Momika, İsveç'ten sınır dışı edilecek

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye gönderilmesinin hemen ardından İsveç samimiyetsiz bir karar aldı. Salwan Momika'nın defalarca Kur'an-ı Kerim yakmasına ses çıkarmayan İsveç, şimdi de sınır dışı etmeye karar verdi. Göçmenler Ofisi, Momika'nın yalan beyanları nedeniyle oturma ve çalışma iznini iptal ederken, 5 yıl süreyle İsveç'e girmesi yasaklandı.

İsveç'te sık sık Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı provokatör Salwan Momika oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilecek.

SINIR DIŞI EDİLECEK

İsveç'te defalarca Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı provokatör Salwan Momika ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasından sonra İsveç, Kur'an-ı Kerim'i yakmasına her seferinde izin verdiği Momika'yı ülkeden göndermeye karar verdi. İsveç Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi. Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika'nın sınır dışı edileceğini belirtti.

Salwan Momika

"MOMİKA'NIN YALAN BEYANLARINI TESPİT ETTİK"

Bu kararı Momika'nın yalan beyanından dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, "Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın 5 yıl süreyle de İsveç'e girmesi yasaklandı." dedi. Momika'nın sınır dışı kararına itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Başkent Stockholm'de Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti. Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.