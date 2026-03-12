Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletin bağımsızlık iradesini, inancını ve cesaretini haykıran İstiklal Marşı'nın, her dönemde millete yol gösteren, zamana meydan okuyan bir istiklal manifestosu olduğunu belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünde, büyük mütefekkir, milli şair ve vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy ile Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

"Milletimizin bağımsızlık iradesini, inancını ve cesaretini haykıran İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren, zamana meydan okuyan bir istiklal manifestosudur." vurgusu yapan Duran, Mehmet Akif'in kaleminden çıkan bu eşsiz eserin, milletin ortak vicdanı ve ruhu olduğuna işaret etti."

Duran, "'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla bizlere emanet edilen bu büyük mirası aynı inançla ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.