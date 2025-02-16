İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

ORC Araştırma, son seçim anketini açıkladı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Anket sonuçlarına göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark neredeyse sıfıra indi. CHP yüzde 29,5 oy alırken, AK Parti'nin oyu ise yüzde 29,1 olarak ölçüldü.

İşte anketten çıkan sonuçlar: