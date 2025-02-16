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ORC Araştırma'nın yaptığı son ankete göre AK Parti, CHP ile arasındaki farkı kapatıyor. Anketten CHP'ye yüzde 29,5 oy çıkarken, AK Parti'nin oranının ise yüzde 29,1 olduğu görüldü.

ORC Araştırma, son seçim anketini açıkladı. 11-14 Şubat tarihleri arasında 3130 katılımcıyla yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Anket sonuçlarına göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark neredeyse sıfıra indi. CHP yüzde 29,5 oy alırken, AK Parti'nin oyu ise yüzde 29,1 olarak ölçüldü.

İşte anketten çıkan sonuçlar:

  • MHP: yüzde yüzde 8.6
  • DEM Parti: yüzde 7.5
  • Zafer Partisi: yüzde 5.1
  • Yeniden Refah Partisi: yüzde 5
  • İYİ Parti: yüzde 4.7
  • Gelecek Partisi: yüzde 2
  • Büyük Birlik Partisi: yüzde 1.8
  • Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.6
  • Yerli ve Milli Parti: yüzde 1.5
  • Deva Partisi: yüzde 1.2
  • Anahtar Parti: yüzde 1.1
  • Diğer: yüzde 1.3
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer:

Sahte anket.

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