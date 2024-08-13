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İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan'ı Ziyaret Etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, kısa süre önce Avcılar kaymakamı olarak atanan Orhan Burhan'ı makamında ziyaret etti. Gül, meselelere insan odaklı bakıldığını ve her bir sorunun önemli olduğunu belirtti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, kısa süre önce Avcılar kaymakamı olarak atanan Orhan Burhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Davut Gül, "Meselelere insan odaklı bakıyoruz. Bir meselenin bin kişiyi ilgilendirmesi ya da bir kişiyi ilgilendirmesi çok önemli değil. Bir kişinin meselesi bizim için en önemli mesele" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, öğle saatlerinde, kısa süre önce Avcılar kaymakamı olarak atanan Orhan Burhan'ı makamında ziyaret etti. Orhan Burhan'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Gül kısa bir açıklamada bulundu. Davut Gül, "Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bugün bu tarafta birkaç programımız vardı. Kaymakamlığımızı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Hem de Avcılarımızın kısa, orta, uzun vadede çözülmesi gereken meselelerini istişare ettik" dedi.

Vali Gül, basın mensuplarının ilçenin en önemli sorununun ne olduğunu sorması üzerine, "Herhangi bir sorun, bir diğerinden önde ya da ikinci planda değil. Biz meselelere insan odaklı bakıyoruz. Bir meselenin bin kişiyi ilgilendirmesi ya da bir kişiyi ilgilendirmesi çok önemli değil. Bir kişinin meselesi ise bu bizim için en önemli meseledir. Dolayısıyla da sorunları 'bu daha önemli', 'bu daha önemsiz' gibi sınıflandırmıyoruz. Bütün sorunlar bizim sorunumuz hepsini çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Valisi Gül daha sonra geçen Mart ayında seçimi kazanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yı makamında ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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