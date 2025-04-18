İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Gazze yürüyüşüne engel

İstanbul Valiliği'nce CHP'nin yarın Tünel'den Taksim'e gerçekleştireceğini ilan ettiği Gazze Yürüyüşü'nün güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında yarın saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

VALİLİK'TEN SÖZLÜ ENGEL

İl Başkanlığı'nın, yarın yapılacak eylemi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması talebiyle İstanbul Valiliği'ne bildirdiği kaydedildi. Bu bildirimin ardından İstanbul Valiliği'nce CHP'ye eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını sözlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na ilettiği öğrenildi.

CHP: ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEĞİZ

Öte yandan valiliğin sözlü uyarısına rağmen CHP'nin yarın etkinliği düzenleyeceği kaydedildi.