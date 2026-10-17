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İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz" dedi.

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İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır.

İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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