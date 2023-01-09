İstanbul'un en büyüğü olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet etti

Kabine Toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü hizmete açılması beklenen ve İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet etti:

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında muhalefete dikkat çeken bir davet geldi.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nın açılışına muhalefeti de davet eden Erdoğan, "Cuma günü açılışı yapılacak Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum" dedi.

Bu kütüphanenin İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacağını vurgulayan Erdoğan, "Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor. O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu" şeklinde konuştu.