İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MLKP Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda toplam 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

  • İstanbul merkezli operasyonlar 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
  • Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerin örgütün gençlik, basın ve propaganda yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İEM Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görev aldı. Yapılan çalışmaların, örgütün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şahıslara yönelik olduğu belirtildi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli operasyonlar; Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de gerçekleştirildi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Güvenlik birimleri, yakalanan şüphelilerin örgütün gençlik, basın ve propaganda yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Şüphelilerin, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılarda talimat aldıkları, örgütün 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile sözde anma faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Açıklamasında terörle mücadelenin yalnızca sahadaki operasyonlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Yerlikaya, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Yerlikaya, ülkenin her bölgesinde huzur ve istikrarı sağlamak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, Emniyet Müdürlüğü'nü, operasyonlarda görev alan polisleri ve emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.

