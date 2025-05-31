İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, büyük davaların ve ideallerin...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz, büyük davaların ve ideallerin...
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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, büyük davaların ve ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz yeni başlamadı, büyük Türkiye mefkuremizi sizlerle inşa edeceğiz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, büyük davaların ve ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz yeni başlamadı, büyük Türkiye mefkuremizi sizlerle inşa edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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