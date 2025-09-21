Haberler

İstanbul kayyumu Gürsel Tekin: Seçimden sonra görevi devretmem

İstanbul kayyumu Gürsel Tekin: Seçimden sonra görevi devretmem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de gözler bugün yapılacak olağanüstü kongreye çevrilirken İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yaptığı açıklamayla yaşanacak yeni krizin kapısını araladı. "Kongre düzenlenirse kongrede sizin göreviniz sona ermiyor mu?" sorusuna Tekin "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili konuları katıldığı televizyon programında yanıtladı.

"GÖREVİMİ ANCAK MAHKEME SONA ERDİREBİLİR"

TGRT Haber'e konuk olan Gürsel Tekin, CHP'deki kongre sürecinde görev süresinin bitip bitmeyeceğiyle ilgili soruya, "Kongre düzenlenirse kongrede sizin göreviniz sona ermiyor mu?" sorusuna Tekin, "Hayır, ermiyor. Tedbir var. Ancak mahkeme sona erdirebilir" diyerek kongre sonrasında yaşanacak yeni krizin kapısını araladı.

"BEN NE İNCE'YİM NE DE KILIÇDAROĞLU"

Tekin, "Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü bir dönemde çok psikolojik baskı altında kaldı. Biz Muharrem'i infaz ettik. Kılıçdaroğlu'nu da sildirdik. Bana geçmez kardeşim hiç yormayın kendinizi. Ben ne Muharrem İnce'yim Ne de Kemal Kılıçdaroğlu'yum" ifadelerini de kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
CHP'de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü

Kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama: 8 ilde yeni yönetimler göreve başlayacak

İstifa dalgasının ardından AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.