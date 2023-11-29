İstanbul'daki AK Parti'li Belediyeler Filistin Halkıyla Dayanışma Programı Düzenledi

İstanbul'daki AK Parti'li belediyeler, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenledi. Programda akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini ve İsrail mallarına boykot uyguladıklarını belirtti.

İstanbul'daki AK Parti'li belediyeler, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenledi.

İlçe belediyelerinin düzenlediği organizasyonda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yaptığı açıklamada, 2 aya yakın bir süredir İsrail'in Filistin'e karşı devlet terörü uyguladığını ve 14 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bu akşam düzenlenen programın çok anlamlı olduğunu belirten Kabaktepe, "Biz de buraya gelerek, namaz kılarak, tilaveti dinleyerek destek vermek istedik. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla, vatandaşlarıyla, STK'leriyle hep beraber haklı adalet ve insanlık davasında; Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin, ölen çocuklarının yanında olduklarını her platformda her gün ifade etmiş oluyoruz. Onun için bu dayanışma gününde dualarımız ve hatimlerimizle de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız ise İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmün bugün dünya tarafından lanetlendiğini belirtti. AK Partili belediyelerin İsrail mallarına boykot uyguladığını belirten Yıldız, bu çağrının son derece önemli olduğunu vurguladı.