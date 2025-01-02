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İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
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AK Parti'de 8 Şubat 2025 gerçekleştirilecek büyük kongre öncesi İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 19 ilçenin başkan adayını açıkladı.

Ak Parti'de 8 Şubat 2025 gerçekleştirilecek büyük kongre öncesi önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul'da 19 ilçenin başkan adayını açıkladı. Yeni başkan adaylarını tebrik eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de görevi devreden yönetime de hizmetleri için teşekkür etti.

ERDOĞAN, İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun gecen görüşmelerde listeler üzerinde çalışmalar yapıldı ve yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimlere son şekli verildi.

19 İLÇENİN BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde de bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları:

  • Bahçelievler - Uğur Yılmaz
  • Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
  • Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
  • Bayrampaşa - Mehmet Acar
  • Beyoğlu - Kasım Fırat
  • Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
  • Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
  • Esenyurt - Toğay Çoban
  • Fatih - Fatih Karaismailoğlu
  • Kadıköy - Ahmet Öztürk
  • Kartal - Haydar Göksoy
  • Kağıthane - Erkan Yıldırım
  • Maltepe - Serkan Bahadır
  • Sancaktepe - Feyzullah Torlak
  • Silivri - Sami Barlas
  • Sultangazi - İmdat Kamacı
  • Şişli - Serkan Polat
  • Tuzla - Şeref Çolak
  • Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunuss Bayern:

Hepsinin canı chenneme

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