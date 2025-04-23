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İstanbul'da Okullar Perşembe ve Cuma Günü Tatil

İstanbul'da Okullar Perşembe ve Cuma Günü Tatil
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki deprem sonrası okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. Bakan, güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda okul bahçelerinin vatandaşların kullanımına açık olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların Perşembe ve Cuma günü tatil etme kararı aldıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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