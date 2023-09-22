İstanbul'da MLKP terör örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İSTANBUL İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken örgütten kaçarak teslim olanların ifadelerinden yola çıkan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Suriye'de kamplarda silahlı saldırı ve sabotaj eğitimi alan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü üyelerini tespit etti. İstanbul yapılanmasında görev alan ve örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 18 şüpheliye yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 1 tabanca, 24 fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 1 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.