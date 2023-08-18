İstanbul'da IŞİD ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, IŞİD, Heyet Tahrir Şam, Fetih Cephesi, El Nusra Cephesi terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, Selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; IŞİD, Heyet Tahrir Şam, Fetih Cephesi, El Nusra Cephesi terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, Selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında; "IŞİD, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden Terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere" yönelik çalışma başlatıldı.

Açıklamaya göre dört kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında; DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olarak hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonel çalışma sonucu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir."