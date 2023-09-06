İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul'da Beyoğlu ve Fatih başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince helikopter destekli 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi. Saat 20.00'da başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Hava şubeleri, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama çerçevesinde kara ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi. Özel eğitimli narkotik detektör köpeklerin de bulunduğu uygulamada araçlar didik didik arandı. Asayiş uygulamasının saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL