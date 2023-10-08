İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşünde, kalabalık bir grup Saraçhane Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Hamas ve Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Fatih Camisi'nin bahçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfının (MGV) çağrısıyla toplanan grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Alanı dolduran kalabalık, namazın ardından ellerindeki "Kudüs ezansız kalmayacak", "Siyonistler yenilecek, direniş kazanacak" ve "Nakba bitecek, Filistin halkı toprağına geri dönecek" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Katılımcılara hitap eden AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medyadaki "Filistin'in sivilleri hedef aldığına" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İsrail'in sivil halkı öldürdüğünü tüm dünyanın bildiğini kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

" İsrail'in 'girilemez' dediği kalelerini kardeşlerimiz başlarına yıktılar. Zafer kokusu geliyor. Sadece zalim İsrail ile sınırlı kalmayacak Allah'ın izniyle. Destanların para ve silahla, süper güçlerle yazılmadığını, imanla, ihlasla, gayretle, şehadetle yazıldığını gördük. Sosyal medyada Filistinli kardeşlerimizin cihadına gölge düşürmek için, orada sivil insanları katlediyormuş gibi gösteriyorlar. Siz İsrail ile karıştırıyorsunuz. Biz Müslümanlar öyle bir inanca sahibiz ki savaş hukukumuz bile siyonistlerin barış hukukundan daha merhametlidir. Mazlum olan hiç kimseye el uzatmayız."

Turhan, mücadelelerinin süreceğini belirterek, "Mehmetçiğin Gazze'ye, Filistin'e gönderilmesini talep ediyoruz. Gazamız, mücadelemiz mübarek olsun." dedi.

Yürüyüşe katılanlar, diğer konuşmalar ve yapılan duaların ardından dağıldı.