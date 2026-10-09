İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı