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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.

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İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yasama, yargı süreçlerimiz ne kadar farklı olursa olsun Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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