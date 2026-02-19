Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı. Atama kararı sonrası "Fatih Dönmez kimdir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, Fatih Dönmez'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atadı.
  • Fatih Dönmez, 2025 yılı itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu.
  • Fatih Dönmez, 2021-2024 yılları arasında Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerini üstlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, Türk yargı teşkilatında uzun yıllardır görev yapan ve özellikle büyükşehir adliyelerindeki kritik sorumluluklarıyla öne çıkan deneyimli bir hukukçudur. Savcılık ve başsavcıvekilliği görevleri boyunca yürüttüğü soruşturma ve koordinasyon süreçleriyle yargı bürokrasisinde tanınan isimler arasında yer almaktadır.

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Dönmez, kariyerinin ilk yıllarından itibaren farklı bölgelerde görev alarak saha tecrübesi kazandı. Zamanla büyükşehir adliyelerinde üstlendiği görevlerle yargı teşkilatı içinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Erdek ve Silvan'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, bu süreçte adli soruşturmalarda aktif rol aldı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yapması, kendisine geniş bir uygulama ve yönetim deneyimi kazandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İSTANBUL DÖNEMİ

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanmasıyla birlikte Dönmez'in kariyerinde yeni bir dönem başladı. Metropol adliyelerinde yürütülen kapsamlı dosyalar ve yoğun iş yükü, mesleki birikimini daha da ileri taşıdı.

2021-2024 yılları arasında Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlerini üstlenen Dönmez, bu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu isim oldu.

Dönmez, 2025 yılı itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Siz yazmışsınız ya neresi ve kim olduğunu artık herkes öğrenmişnoldu. Ne kadar düşünceli ve zekisiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı
Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor