İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yola çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul için yola çıkacağını açıkladı. İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet götürmek, yoksulluğu söküp atan bir şehir oluşturmak ve teknolojik yeniliklere ev sahipliği yapmak için yola çıktığını belirtti. İstanbul ittifakını tekrar kurmak için İstanbulluları ve tüm yurttaşları yürüyüşe davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Yaklaşan yerel seçimler hakkında konuşan İmamoğlu, "Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşa aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum. İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL