İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, kayyım atanan kurucu vakıf üzerinden 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesine dayandırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı