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İstanbul Barosu'nda Başkanlık Seçimi Devam Ediyor

İstanbul Barosu'nda Başkanlık Seçimi Devam Ediyor
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İstanbul Barosu başkanlık seçimi, 161 sandıkta 64 bin 72 seçmenin katılımıyla sürüyor. Seçimde 12 aday yarışıyor.

İSTANBUL Barosu'nda 12 adayın yarıştığı başkanlık seçimini devam ediyor.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde oy verme işlemi 09.00 itibariyle başladı. 161 sandıkta, 64 bin 72 seçmenin oy kullanacağı başkanlık seçiminde 12 aday yarışıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde devam eden oy kullanma işlemi 17'de sona erecek.

12 ADAY YARIŞIYOR

Baro başkanlığı seçiminde 2 kadın 10 erkek aday yarışıyor. İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak halen görevde olan Av. Filiz Saraç'ın yanı sıra Av. Mert Karagülle, Av. Metin Uraçin, Av. Türkan Kara, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Av. Ali Gürbüz, Av. Abdulhalim Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, Av. Hakan Çatak, Av. Savaş İşliyen, Av. Yasin Şen ve Av. Mehmet Turgay Bilge'de adaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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