İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in Gazze saldırısını protesto etti

İstanbul 2 No'lu Barosu'na üye bir grup avukat, İsrail'in Gazze'de sivil Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek için, cübbelerini de giyerek saat 11.00'de Levent'teki İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı okudu.

Açıklamada "İsrail, Hamas'ın son eylemlerini bahane ederek Gazze'de yaşayan sivillere karşı on yıllardır yaptığı katliamlara bir yenisini daha eklemiştir. Halbuki, Gazzelilerin aç ve ilaçsız bir şekilde onursuzca ölmekle, savaşarak ölmek seçeneği arasına sıkıştıran İsrail'in işgali, hukuka ve insanı onuruna aykırı ablukasıdır. Bütün dünya bilmelidir ki İsrail rejimi, birçok Birleşmiş Milletler (BM) kararını ve uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Filistin topraklarını işgal etmiştir. İşgal ettiği sahipli topraklara, evlere yerleşimci adı altında kendi vatandaşlarını yerleştirerek özel mülkleri gasp etmiştir. Bu şekilde mülkiyet hakkını da açıkça ihlal etmiştir.

İsrail, mallarını, mülklerini, yaşam alanlarını gasp ettiği Filistin halkının bir kısmını açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye sıkıştırmıştır. İşgal ve abluka ile de yetinmeyerek en temel insan hakkı olan hayat hakkını ihlal etmiş, siviller şöyle dursun yüzlerce masum kadın ve çocuğu katletmiştir. Son birkaç günkü İsrail saldırılarında bombalarla katledilen çocukların sayısı yüzlerle ifade edilmektedir. Filistin denildiğinde, gözümüzün önüne anne babasının kucağında can veren parçalanmış bebek cesetleri gelmektedir. Filistin denildiğinde gözümüzün önüne köpeklere parçalatılan çocuklar gelmektedir. Filistin denildiğinde gözümüzün önüne onlarca İsrail askeri tarafından kol kemikleri kırılan çocuklar gelmektedir. Filistin denildiğinde gözümüzün önüne saatlerce bir duvar dibinde başını mermilerden elleriyle korumaya çalışan, feryat eden, en sonunda o zalimce kullanılan mermilere hedef olup can veren baba-oğul gelmektedir. Filistin ile ilgili haberleri takip etmeye, vicdanı kararmamış, insanlık onurunu yitirmemiş hiçbir insanın psikolojisi artık dayanamamaktadır. Savaşın da bir hukuku ve ahlakı vardır. Savaşmayan, savaşla ilgisi olmayan masum kadınların ve çocukların bombalarla katledilmesi düşmanla savaşmak değil, insanlık onuruyla savaşmaktır. İnsanlık suçudur, terördür. Terör aynı zamanda bir insanlık suçudur. Eğer terör eylemi bir devlet eliyle işleniyorsa daha vahimdir. Zira bu durumda terör eylemi devlet gücüyle işlenmektedir. İsrail'in işgal ettiği topraklar Filistin toprağıdır. Filistin halkının davası haklı bir davadır. Filistin halkının mücadelesi haklı bir mücadeledir. Filistin halkının uğradığı haksızlığa, zulme, öncelikle hukukçuların itiraz etmesi, ses çıkarması icap eder.

Bu nedenle, insanlık onuru ve hukukçu mehabetiyle, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak, uğradıkları adaletsizlik ve maruz bırakıldıkları zulme karşı haklı davalarında, ama, fakat, lakin demeden, masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu, masum insanların, kadınların, çocukların katledilmesini lanetlediğimizi, mazlumun kimliğine, inancına bakmadan haklarını savunacağımızı, yine zalimin kimliğine ve inancına bakmadan karşısında olacağımız, milletimize ve bütün dünyaya ilan ediyoruz" denildi.