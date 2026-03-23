Arabulucuların ABD ve İran'ı İslamabad'da bir araya getirmeye çalıştığı iddiası

İsrailli bir yetkili, ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı düzenlenmeye çalışıldığını belirtti. Toplantıya ABD ve İran'ın üst düzey yetkililerinin katılacağı öne sürülürken, İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile müzakerelerin yapılmadığını açıkladı.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, arabulucu ülkelerin ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı ayarlamaya çalıştığını iddia etti.

ABD ve İran tarafından iki ülke arasında yapıldığı açıklanan görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar devam ederken, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, arabulucu ülkelerin ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı ayarlamaya çalıştığını iddia etti. İsrailli yetkili, söz konusu toplantının muhtemelen bu hafta içinde yapılacağını öne sürerek, ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın, İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yer alacağını ifade etti.

"ABD ile müzakere yapılmadı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerde bulunduklarına dair açıklamalarını yalanlayarak, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" demişti. - TEL AVİV

Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Görüntüler İstanbul'dan! Arabasını park eden oraya koştu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu

Geri döneceği maç duyuruldu
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Sokak ortasında karısını dövdü, okuldaki çocuklar izledi

Okuldan çıkan çocuklar dehşet verici anlara şahit oldu
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor