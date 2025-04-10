İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Beştepe'de 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama DEM heyetinden geldi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

İsrail ve Türkiye, Azerbaycan'da Bölgesel İstikrar İçin Görüşme Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi, Türkiye ve İsrail heyetinin Azerbaycan'da bir araya gelerek bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Görüşmelerde, Suriye'de çatışmayı önleme mekanizması kurulması amacıyla teknik düzeyde temasların olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Türkiye heyetinin Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, "Suriye'de çatışmayı önleme mekanizması" kurulması amacıyla dün Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan'da teknik düzeyde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki heyet, Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla dün Türk heyetiyle bir araya geldi. İsrail, önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Azerbaycan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyor. Görüşmelerde, taraflar bölgedeki çıkarlarını dile getirdi. Bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Fidan açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün katıldığı bir programda, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik iki ülke arasında teknik düzeyde temasların olduğunu ifade etmişti. - TEL AVİV

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.