İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan görüşmeler ABD'de başladı

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ev sahipliğinde başladı.

İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmeler, ABD'nin başkenti Washington DC'de başladı. Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Michel Needham'ın katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı, İran saldırganlığının mağduru ve bunun sona ermesi gerekiyor. Bu görüşme, dünyanın bu bölgesinde Hizbullah'ın 20-30 yıllık etkisini kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Rubio, meselenin karmaşıklığı nedeniyle durumun hemen çözülemeyeceğini görüşmelerin bir süreç olmasını umut ettiklerini ifade etti. Lübnan ile İsrail halklarının barış içinde yaşamaları gerektiğini vurgulayan Rubio, "Bugünkü hedef, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın inşa edilebileceği çerçeveyi ortaya koyabilmektir" dedi.

Görüşmeler, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların devam ettiği ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tepkilere neden olan işgal ve kara harekatının sürdüğü bir süreçte gerçekleşiyor. Doğrudan müzakereler, ateşkes, uzun vadede Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında bir barış anlaşması üzerine yoğunlaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Lübnan'ın doğrudan görüşme taleplerini reddediyordu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin düşürülmesi yönündeki baskılarının ardından Washington'da İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin barış görüşmeleri için bir araya gelmesini kabul etmişti.

Görüşme öncesinde Lübnan hükümeti ve Trump yönetimi, İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılara ara verme çağrısında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, başkent Beyrut'a yönelik saldırıları azaltmayı kabul ederken, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ettirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı