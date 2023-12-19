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İsrail ve Filistin Arasında Esir Takası İçin Anlaşma Beklenmiyor

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Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasında esir takasına dair yeni bir anlaşma için yapılan diplomatik çabalar sonuç vermedi. İsrail ve Filistin yetkilileri Varşova'da yapılan toplantıda ilerleme kaydetse de yakın zamanda bir anlaşma beklenmiyor.

İsrail ve Filistin arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği açıklandı.

Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda İsrail ve Filistin, arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmaya yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Diplomatik çabalara yakın bir kaynak, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Başkanı David Barnea ve BD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiğini belirterek, esir takasına dair yapılan toplantının olumlu geçtiğini ancak yakın zamanda bir anlaşma beklentisinin olmadığını açıkladı. Kaynak, "Görüşmeler olumlu geçti ve müzakereciler ilerleme kaydetmek amacıyla farklı önerileri inceleyip tartıştılar. Ancak yakın zamanda bir anlaşmaya varılması beklenmiyor" ifadelerini kullandı. İsrail ve ABD tarafı söz konusu görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığını Hamas'la savaştığını belirterek, "İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani araya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim" demişti.

Hamas saldırılar durmadan esir değişime karşı

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise Cumhurbaşkanı Herzog'un açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "İsrail'in devam eden soykırım savaşı kapsamında esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasını reddeden tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız" demişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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