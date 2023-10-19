İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail, Büyükelçi de dahil Türkiye'deki tüm diplomatlarını güvenlik endişeleri nedeniyle geçici bir süreliğine ülkeden ayrılacaklarını duyurdu.

İsrail, Büyükelçi de dahil Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çağırdı. Diplomatların güvenlik endişeleri nedeniyle geçici bir süreliğine ülkeden ayrılacakları öğrenildi.

İsrail, Büyükelçi de dahil Türkiye'deki tüm diplomatlarını güvenlik nedeniyle geri çağırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, güvenlik endişeleri nedeniyle bu yönde karar alındı. Kaynaklar kararın geçici bir süreliğine olduğunu da belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu iki gün önceki açıklama ile Türkiye'deki vatandaşlarına Türkiye'yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuş, İsrail vatandaşları İstanbul'dan yapılan uçuşlar ile ülkeden ayrılmıştı.