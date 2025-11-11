Haberler

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Güncelleme:
İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu. Dermer, görev süresini iki kez uzattığını ve Netanyahu ile önemli konular üzerinde çalıştığını açıkladı. Dermer istifa mektubunda "Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, görevinden istifa etti. Dermer, Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.

İSRAİL'İ SARSAN İSTİFA

Dermer, istifa mektubunda, Aralık 2022'de hükümete girerken ailesine sadece iki yıl bakanlık yapacağına söz verdiğini belirterek, ailesinin onayıyla görev süresini iki kez uzattığını ifade etti.

Mektubunda görev süresine neden uzattığını değinen Dermer, "İlkinde, İran'ın nükleer askeri kapasitesinin oluşturduğu varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için sizinle çalışmak üzere, ikincide ise Gazze'deki savaşı İsrail'in belirlediği şartlarla sona erdirmek ve rehinelerimizi eve getirmek için" dedi.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Kendisine hizmet etme fırsatı verdiği için Netanyahu'ya teşekkür eden Dermer, "Bu hükümet, hem 7 Ekim saldırısı hem de ardından gelen iki yıllık yedi cepheli savaşı yönetmesiyle hatırlanacak. Gelecekte beni neyin beklediğini bilmiyorum, ama kesin olarak bildiğim bir şey var. Yaptığım her şeyde, Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak için üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim" dedi.

ÖZEL ELÇİ OLACAK

Dermer'in hükümetteki görevinden ayrılsa da Netanyahu'nun özel elçisi olarak çalışacağı ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) genişletilmesinde rol alacağı ifade edildi. Dermer'in ABD ile olan ilişkilerdeki sorumluluklarının ise İsrail'in ABD ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'e devredilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

