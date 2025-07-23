İsrail Savunma Bakanı'ndan Tehdit Dolu Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Gazze'deki İsrailli esirler yakın zamanda serbest bırakılmazsa cehennemin kapıları açılır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, tehdit dolu bir açıklama yaptı. Katz asılsız iddialarda bulunarak, "Hamas'ın üst düzey isimleri esirleri serbest bırakmayı reddediyor ve lüks otellerde kutlamalar yapıyor. Gazze'deki İsrailli esirler yakın zamanda özgürlüklerine kavuşturulmazsa cehennemin kapıları açılır" dedi.

Katar'ın ev sahipliğinde İsrail ve Hamas arasında İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine izin vereceği 60 günlük bir ateşkes için müzakereler ise devam ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesi durumunda, devam eden süreçte de savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi konusunda müzakerelere başlanacak. Yetkililer, ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden ne ölçüde geri çekileceği konusunda İsrail ile Hamas arasında hala görüş ayrılığı olduğunu belirtiyor. - TEL AVİV