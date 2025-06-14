İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e İhiyet: 'Tahran Yanacak'

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e İhiyet: 'Tahran Yanacak'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'e uyarıda bulunarak, İsrail'e füze saldırılarının sürmesi durumunda Tahran'ın ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'i işaret ederek, "Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey askeri yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı. Savunma Bakanı Katz, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'e seslendi. Katz, "Hamaney İsrail içine füze atmaya devam ederse Tahran yanacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran'ın hava saldırısında evi vuruldu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.