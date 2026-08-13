İsrail'den Lübnan'a Uzun Süreli Konuşlanma Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'daki İsrail ordusunun Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece geri çekilmeyeceğini belirterek, "İsrail ordusuna, bölgede uzun süreli bir konuşlanmaya hazırlanmaları talimatını verdim" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan İsrail güçleri hakkında konuştu. Katz, Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve Lübnan genelindeki Hizbullah tehdidi ortadan kaldırılmadığı sürece İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmeyeceğini belirtti.

Katz, "İsrail ordusuna, bu hedef tamamen gerçekleştirilene kadar yerleşim yerlerini korumak amacıyla bölgede uzun süreli bir konuşlanmaya hazırlanmaları talimatını verdim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı