Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz: "Bu hafta İran'a yönelik saldırılar artacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, askeri yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Katz toplantıda bu hafta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunluğunu "önemli ölçüde artıracağını" belirtti. Katz, "İsrail'in İran rejimine karşı saldırıyı sürdürmeye, komutanlarını ortadan kaldırmaya ve stratejik yeteneklerini engellemeye kararlı olduğunu" söyledi. Katz, "Tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
