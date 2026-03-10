Haberler

İran: "İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti"

Güncelleme:
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırıda 4 İranlı diplomatın hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının 'kasıtlı bir terör saldırısı' olduğunu ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İsrail'in Beyrut'ta 8 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazdı. İravani, mektubunda Beyrut'taki Ramada Oteli'ne düzenlenen saldırıda 4 İranlı diplomatın hayatını kaybettiğini belirtti. Söz konusu eylemin "kasıtlı bir terör saldırısı" olduğunu ifade eden İravani, saldırıda İran'ın Beyrut'taki diplomatik temsilciliğinde görev yapan İkinci Katip Macid Hasani Kendeser, Üçüncü Katip Ali Rıza Biazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu ve Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. - NEW YORK

