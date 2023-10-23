İsrail Saldırıları Türkiye ve İran İçin Tuzak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, İsrail'in devam eden saldırılarının Türkiye ve İran için bir tuzak olduğunu belirtti. Aksoy, İsrail'in son 9 yılda Gazze'deki birçok hastane ve okula saldırı düzenlediğini açıkladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, devam eden İsrail saldırıları için "Bu tuzak Türkiye ve İran için kuruluyor" dedi. Aksoy, "İsrail ilk kez Gazze'yi vurmuyor, Filistinlileri öldürmüyor. Son 9 yıl içinde defalarca vurdu ama dünya hep sessiz kaldı. Batı; Suriye yeniden toparlanmaya ve bölgede ABD yerine Çin ile Rusya ekonomik dengeleri eline almaya başladığında operasyon için düğmeye bastı" dedi.

Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu veriler dikkate alındığında asıl hedefin Türkiye olduğunu belirterek "Bu savaş dolaylı yoldan bize kurulmuş çok ciddi bir tuzaktır. Türkiye şu ana kadar izlediği denge ve arabuluculuk politikasında büyük titizlikle devam etmeli" dedi.

İSRAİL'İN 9 YILLIK BİLANÇOSU

Aksoy, İsrail'in son 9 yılda Gazze'deki birçok hastane ve okula bombalı saldırı düzenlediğini anımsatarak 2014-2023 yılları arasındaki bilançoyu şöyle sıraladı:

-Al-Aksa Hastahanesi 21.07.2014

-Brit-Hanoun Hastahanesi 23.06.2014

-Balsam Hastahanesi 23.07.2014

-Al-Wafa Hastanesi 19.07.2014

-Al-Shifa Hastanesi 28.07.2014

-European Hastanesi 09.07.2014

-Al-Aksa Hasthanesi 02.12.2015

-Al-Awada Hastanesi 16.05.2021

-Indonesian Gaza Hastahanesi 21.05.2021

-Indonesian Gaza Hastahanesi 14.05.2023

-Al-Dora Hastahanesi 04.07.2023

-Indonesian Gaza Hastahanesi 08.10.2023

Aksoy'un paylaştığı bilgilerre göre 2014-2023 arasında bombalanan okulların ise listesi şöyle:

-Islamic University of Gaza 28.12.2008

-Islamic University of Gaza 02.08.2014

-University College of Applied Sciences 06.08.2014

-Jabaka Elementary Girl's School 31.07.2014

-Beit Hanoun Elementary School 24.07.2014

-Rafah UNRWA School 03.08.2014

-Al-Quds Üniversitesi 09.08.2022

-Islamic University of Gaza 12.10.2023

-Education Above All Foundation Üniversitesi 10.10.2023

-Al-Maghazi School 17.10.2023