İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda bir Filistinliyi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Gazze'deki sağlık kaynaklarına göre, saldırılarda toplamda 576 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde 30 yaşındaki Filistinli Ferac İbrahim Salim, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile kuzeyindeki Beyt Lahiya kentlerinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Saldırılar, İsrail'in ateşkes anlaşmasını günlük olarak ihlal ettiği saldırılar kapsamında gerçekleşti.

İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Han Yunus kentinin doğusunda bina ve evleri patlayıcılarla havaya uçurmuş, saldırılar sonucu meydana gelen şiddetli patlamaların sesi Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinden duyulmuştu.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Refah ve Han Yunus kentlerinin sahillerine doğru ateş açarken, aynı zamanda Refah üzerinde İsrail'e ait bir helikopterden de ateş açılmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 576 Filistinli hayatını kaybetti, 1543 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Politika
