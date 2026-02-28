İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ne geçişlerin kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı