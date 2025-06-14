İsrail Ordusu'ndan Tebriz'e Saldırı: Patlamalar ve Panik

İsrail ordusu, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentine bir kez daha gerçekleştirdi. İran medyası İsrail'in Tebriz rafinerisi yakınlarını hedef aldığını aktardı.

İsrail, İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentini bir kez daha hedef aldı. Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarından dumanların yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, kentte patlama seslerinin duyulduğunu ve halkın büyük panik yaşadığını aktardı. Mehr Haber Ajansı, İsrail'in Tebriz rafinerisi yakınlarını hedef aldığını, tesisten duman yükseldiğini aktardı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kentteki ilk saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi dün yaptığı açıklamada, Tebriz'e yönelik saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - TEBRİZ