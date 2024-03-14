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İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'ın Netanyahu hakkındaki konuşmasını eleştirdi

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İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, Netanyahu'nun ABD'de destekçilerini kaybettiğini söyledi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Senatör Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı" dedi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerine devam ediyor. Lapid, yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, "Senatör Chuck Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı, daha da kötüsü, bunu bilerek yapıyor. Netanyahu, savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini koruma yönündeki ulusal çabalara ağır zarar veriyor" dedi.

Schumer'dan İsrail'de erken seçim çağrısı

Schumer, Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirtmiş, İsrail'de erken seçim çağrısında bulunmuştu. Schumer, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona erdikten sonra da iktidarda kalır ve ABD'yi sınayan tehlikeli ve tahrik edici politikalar izlemeye devam ederse, ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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