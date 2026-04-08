İran'dan Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin durdurulduğu iddiası

İran basını, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğunu öne sürdü. İran Devrin Muhafızları, sadece İran'a ait gemilere geçiş izni verildiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından bölgedeki gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İran basınında yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu öne sürüldü. Söz konusu haberde, ayrıca sabah saatlerinde ateşkesin sağlanmasının ardından İran'dan izin alan iki petrol tankerinin boğazdan güvenli şekilde geçiş yaptığı belirtildi.

Öte yandan bir başka haberde ise İran Devrin Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nı kapattık ve şu anda yalnızca İran'dan gelen İran'a ait gemilerin geçişine izin veriliyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bugün Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırıları, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor. - TAHRAN

MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler