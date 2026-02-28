İsrailli yetkili: "Saldırılarda Hamaney, Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey isimleri hedef alındı"

İsrailli bir yetkilinin açıklamasına göre İsrail sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırılarda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, rejim ve ordunun üst düzey komutanlarını hedef aldı. Saldırıların sonuçlarının şu anda belirsiz olduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail'in yönelik saldırılar düzenleyerek Orta Doğu'yu yeni bir çatışmaya sürükledi. İsrailli bir yetkili, İran'a yönelik saldırılarda İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile rejim ve ordunun üst düzey komutanlarının hedef alındığını, ancak saldırıların sonucunun henüz netleşmediğini söyledi.

İran'ın Tasnim haber ajansı saldırının ardından Pezeşkiyan'ın "sağlığının yerinde" olduğunu aktardı. İngiliz haber ajansı Reuters ise saldırı sırasında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı