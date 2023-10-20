İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ardından hayatını kaybeden Filistinliler için başkentte gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Ankara Melike Hatun Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi namaz sonrası ise grup ve katılım gösteren STK'lar adına açıklama yapan Serkan Güçlü, "İzzettin El Kassam Tugayları bir balonu patlattı" diyerek, "Batılıların, ekonomik ve siyasi destekleri ile büyüttükleri 'güçlü İsrail balonu patladı'. 6 gün savaşı ile şişirilen balon patladı. 'Her şeyden haberi olur' zannedilen MOSSAD patladı. Şimdi çizilen karizmalarını, çocukları öldürerek düzeltmeye çalışıyorlar. Kurdukları korku imparatorluğunu hastaneleri havaya uçurarak yeniden inşa etmek istiyorlar. Bombalarla yıktıkları binaların görüntülerini servis ederek, yeni bir korku dalgası yaymaya çalışıyorlar. Bombalarla parçalanan çocuk cesetleri ile 'yeni korku duvarları' inşa etmeye çalışıyorlar'. Geçmiş olsun, ümmet uyandı" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından ise toplanan grup, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua etmeyi de unutmadı. - ANKARA