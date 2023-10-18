İsrail'in Gazze saldırısı Ankara'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'de hastanelere yönelik saldırısı, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi. Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu milletvekilleri, konut önünde açıklama yaptı. Pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar da İsrail'i protesto etti. Polis, konuta doğru yürümek isteyen vatandaşlara müdahale etti.

Gazze'de hastaneleri hedef almasının ardından İsrail ; Ankara'da, Büyükelçilik konutu önünde protesto edildi. Konuta doğru yürümek isteyen vatandaşlara polis müdahale etti.

İsrail'in, Gazze'de hastanelere yönelik saldırısı, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto edildi. Saadet Partisi – Gelecek Partisi Ortak TBMM Grubu milletvekilleri, konut önünde açıklama yaptı. Ayrıca pek çok sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, gece boyunca İsrail'i protesto etti. Protestolar sırasında tekbirler getirildi, sloganlar atıldı ve ABD bayrağı yaktı. Polis zaman zaman konuta doğru yürümek isteyen vatandaşlara müdahale etti.