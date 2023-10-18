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İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Van'da protesto edildi

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Politika Haberleri

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı yurt genelinde olduğu gibi Van'da da protesto edildi. Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) öncülüğünde harekete geçen vatandaşlar, Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrağıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Van'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı yurt genelinde olduğu gibi Van'da da protesto edildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından, Van'da Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) öncülüğünde harekete geçen vatandaşlar, Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrağıyla Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar sloganlar attı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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