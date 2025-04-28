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İsrail yine Gazze'de katliama devam dedi! Ateşkes teklifine ret

İsrail yine Gazze'de katliama devam dedi! Ateşkes teklifine ret
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Filistin'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliam yapan İsrail, ateşkes teklifini yine reddetti. İsrailli bir yetkilinin "İsrail'e karşı savaşını daha büyük bir güçle sürdürmesine olanak tanıyacak bir geçici ateşkes kabul etme şansımız yok" dediği bildirildi.

İsrail basını, İsrail hükümetinin tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'nde 5 yıllık ateşkesi reddettiğini iddia etti.

"ATEŞKESİ KABUL ETME ŞANSIMIZ YOK"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail basını yeni bir ateşkes iddiası ortaya attı. İsrail basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, İsrail hükümetinin tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'nde 5 yıllık ateşkesi reddettiği iddia edildi. Yetkili, İsrail'in "öneriyi resmen reddettiğini" söyleyerek, "Bazı Arap devletleri tarafından savaşın 5 yıl süreyle durdurulması gibi bazı fikirler ortaya atılıyor. Hamas'ın yeniden silahlanmasına, toparlanmasına ve İsrail'e karşı savaşını daha büyük bir güçle sürdürmesine olanak tanıyacak bir geçici ateşkes kabul etme şansımız yok" dedi.

5 YILLIK ATEŞKES TEKLİF EDİLMİŞTİ

Mısırlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberlerde ise, geçtiğimiz cumartesi günü Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'de 5 yıllık bir ateşkes karşılığında tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiği ifade edildi.

Gazze'de şu anda 59 esirin bulunduğu ve en az 35'inin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 52 bin 314 kişi hayatını kaybetti, 117 bin 792 kişi de yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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