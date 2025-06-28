İsrail, Hamas'ın Askeri Kanat Kurucusunu Öldürdüğünü Açıkladı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından Hakham Muhammed İsa El İsa'nın Gazze'de gerçekleştirilen bir saldırıda öldüğünü iddia etti. El İsa'nın geçmişte Hamas'ın önemli askeri planlamalarında rol oynadığı belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından Hakham Muhammed İsa El İsa'nın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kanadının kurucularından ve "Muharebe ve İdari Destek Birimi" lideri olarak görev yapan Hakham Muhammed İsa El İsa'nın gece saatlerinde Gazze şehrinin Sabra semtinde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. El İsa'nın geçmişte Hamas'ın güç kurma çabalarına liderlik ettiği, eğitim karargahının başkanı olarak görev yaptığı, ayrıca 7 Ekim saldırısının planlanmasında ve yürütülmesinde önemli bir isim olduğu belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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