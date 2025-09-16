İsrail Gazze'ye Kara Harekatına Başladı

İsrail, Gazze şehrine kara harekatı başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, "İsrailliler operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimimiz olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız kalmadı, muhtemelen önümüzde günler ve belki de birkaç hafta var. Bir numaralı tercihimiz, Hamas'ın 'silahsızlanacağız, artık tehdit oluşturmayacağız' dediği müzakereli bir çözümle bu işin sona ermesi" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika