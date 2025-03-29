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İsrail, Gazze'deki Kara Saldırılarında Genişleme Gerçekleştiriyor

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. İsrail, Refah'ın al-Geneina Mahallesi'ne girerek Hamas altyapısını hedef aldığını bildirirken, birçok Hamas operatörünün de öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son birkaç saatte Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara saldırılarını genişlettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatının son birkaç saat içinde genişletildiğini açıkladı. IDF, Gazze Şeridi sınırları boyunca tampon bölgeyi genişletme çabalarının bir parçası olarak İsrail güçlerinin Refah'ın al- Geneina Mahallesi'ne girdiğini bildirdi. İsrail operasyonlarda bölgedeki Hamas altyapısını yok ettiklerini savundu.

Öte yandan, İsrailli askeri yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda birkaç Hamas operatörünün öldürüldüğünü iddia etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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